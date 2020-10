GFVIP | Patrizia De Black nasconde un oggetto proibito nella casa

giadinagrisu : @ThisManIsNo1 Il nodo è che con una situazione così delicata cm hai fatto capire di avere, o nn fai il #gfvip visto… - ohibieber : @007Josip @paganotta C’è Patrizia che dorme nel suo perché c’è stato un problema tecnico nel suo “appartamento” #GFVIP - bastillesqueen : RT @famosenaciospa: Adua è Tecna, Dayane è Aisha, Stefania è Bloom, MTR è Stella e Guenda è Musa. Elisabetta è Darcy, la capa antipatica de… - 2010gaietta : RT @famosenaciospa: Adua è Tecna, Dayane è Aisha, Stefania è Bloom, MTR è Stella e Guenda è Musa. Elisabetta è Darcy, la capa antipatica de… - Santuz15 : RT @famosenaciospa: Adua è Tecna, Dayane è Aisha, Stefania è Bloom, MTR è Stella e Guenda è Musa. Elisabetta è Darcy, la capa antipatica de… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVIP Patrizia

La Casa del Grande Fratello è in gran subbuglio per l'aperitivo di stasera e i VIP sono tutti occupati nel rinnovare il loro look nella zona beauty mentre Pierpaolo, con l'aiuto di Patrizia, inizia ad ...Nel corso di una chiacchierata con gli altri concorrenti della casa, la Ruta ha rivelato le ragioni della fine del suo rapporto con Amedeo Goria ...