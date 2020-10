GFVIP: Myriam Catania smentisce, “Elisabetta Canalis ha interpretato male!” (Di domenica 25 ottobre 2020) Vediamo insieme che cosa sta succedendo e cosa c’è di vero sulla proposta di matrimonio ricevuta da Myriam Catania al GF Vip. Lei è stata una inquilina molto apprezzata, stiamo parlando di Myriam Catania, che ha da poco abbandonato la casa, perdendo al televoto. Vediamo insieme che cosa è successo alla sua proposta di matrimonio. … L'articolo GFVIP: Myriam Catania smentisce, “Elisabetta Canalis ha interpretato male!” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 25 ottobre 2020) Vediamo insieme che cosa sta succedendo e cosa c’è di vero sulla proposta di matrimonio ricevuta daal GF Vip. Lei è stata una inquilina molto apprezzata, stiamo parlando di, che ha da poco abbandonato la casa, perdendo al televoto. Vediamo insieme che cosa è successo alla sua proposta di matrimonio. … L'articolo, “Elisabettahamale!” proviene da leggilo.org.

youngblood_TK : RT @axxocean: MYRIAM IN QUESTO MOMENTO AVREBBE ASFALTATO TUTTI #GFVIP - Ema_poet : RT @Bellombs: #lallieva3 il navigatore è Myriam del #gfvip - _9Maraya6_ : RT @coipantaleopa: MYRIAM MA TU MANCHI COME L’ARIA #gfvip - darveyfeels_ : RT @Waffel44: Myriam mi manchi come l'aria Grande Fratè #gfvip - nonpiovepiu : RT @axxocean: MYRIAM IN QUESTO MOMENTO AVREBBE ASFALTATO TUTTI #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : GFVIP Myriam GFVIP: Myriam Catania smentisce, “Elisabetta Canalis ha interpretato male!” Leggilo.org