GF Vip, il Codacons chiede la chiusura: provvedimento in settimana (Di domenica 25 ottobre 2020) Come era prevedibile, quanto successo nel corso dell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 5 ha generato un vero e proprio terremoto di reazioni. E dopo l'indignazione del web, in primis dei telespettatori su Twitter, è arrivata anche quella del Codacons, che ha addirittura chiesto la chiusura anticipata del reality show di Canale 5. Uno show che, va detto, è sempre stato nel mirino della popolare associazione a causa dei contenuti ritenuti discutibili se non apertamente ineducativi, soprattutto nei confronti di un pubblico giovane. Nel mirino c'è la tristissima battuta di Mario Balotelli su Dayane Mello. Una battuta sessista e denigratoria che secondo il Codacons riflette bene lo spirito del programma, che andrebbe chiuso. A riportare la notizia è stato il Corriere della ...

