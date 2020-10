GF Vip 5, Andrea Zelletta vuota il sacco: ecco cosa c’è stato realmente con Alice Fabbrica (Di domenica 25 ottobre 2020) Scontro al Grande Fratello Vip 5 Venerdì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Un appuntamento ricco di sorprese, tra cui quella di Mario Balottelli al fratello, ma anche quella di Alice Fabbrica ad Andrea Zelletta. E se la prima è stata molto piacevole, tranne lo scivolone del calciatore con la Mello, la seconda è stata ricca di tensione. Subito dopo la lunga diretta, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ribadito di voler diffidare la ragazza per impedire che vada in altre trasmissioni televisive a parlare di lui. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in tarda notte. Andrea Zelletta arrabbiato per le dichiarazioni della Fabbrica Dopo la puntata del ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 25 ottobre 2020) Scontro al Grande Fratello Vip 5 Venerdì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Un appuntamento ricco di sorprese, tra cui quella di Mario Balottelli al fratello, ma anche quella diad. E se la prima è stata molto piacevole, tranne lo scivolone del calciatore con la Mello, la seconda è stata ricca di tensione. Subito dopo la lunga diretta, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ribadito di voler diffidare la ragazza per impedire che vada in altre trasmissioni televisive a parlare di lui. Andiamo a vedere nello specificoè accaduto in tarda notte.arrabbiato per le dichiarazioni dellaDopo la puntata del ...

