Genova, travolge con l’auto quattro ragazze e fugge. Poi viene arrestato. Gravi due 17enni (Di domenica 25 ottobre 2020) L’automobilista è fuggito, poi è stato rintracciato dalla polizia municipale Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 25 ottobre 2020) L’automobilista è fuggito, poi è stato rintracciato dalla polizia municipale

BreakingItalyNe : RT @LaStampa: Folle corsa in auto per le vie di Genova, travolge 4 giovani: gravi due ragazze (una incinta) - LaStampa : Folle corsa in auto per le vie di Genova, travolge 4 giovani: gravi due ragazze (una incinta) - fabbri333 : Folle corsa in auto per le vie di Genova, travolge 4 giovani: gravi due ragazze (una incinta) - rep_genova : Auto travolge ragazzi e fugge: tre feriti gravi in ospedale [di Marco Lignana, Massimiliano Salvo] [aggiornamento d… - messveneto : Folle corsa in auto per le vie di Genova, travolge 4 giovani: gravi due ragazze (una incinta) -

Ultime Notizie dalla rete : Genova travolge Folle corsa in auto per le vie di Genova, travolge 4 giovani: gravi due ragazze (una incinta) La Stampa Genova, auto piomba su una piazza, travolge ragazzini e fugge: 4 feriti, una è incinta

Spaventoso incidente ieri sera a Genova, nel quartiere di Quezzi, in piazzetta Pedegoli. Un giovane è piombato con la macchina a tutta velocità travolgendo un gruppo di ragazzi.

Piomba con l’auto su un gruppo di ragazzi e scappa. Gravi due donne (una incinta)

Sabato sera un giovane a bordo di un’auto si è schiantato contro un gruppo di giovani a Genova, nel quartiere di Quezzi ... vettura ed è finito dentro la piazzetta. Nell’urto ha travolto uno scooter e ...

Spaventoso incidente ieri sera a Genova, nel quartiere di Quezzi, in piazzetta Pedegoli. Un giovane è piombato con la macchina a tutta velocità travolgendo un gruppo di ragazzi.Sabato sera un giovane a bordo di un’auto si è schiantato contro un gruppo di giovani a Genova, nel quartiere di Quezzi ... vettura ed è finito dentro la piazzetta. Nell’urto ha travolto uno scooter e ...