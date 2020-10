Genova | auto travolge gruppo di giovani Autista arrestato | un ferito rischia amputazione

(Di domenica 25 ottobre 2020) Sono in condizioni gravissime le due ragazze travolte dall'che ieri sera è piombata su una piazza a Quezzi, quartiere collinare di. Le due, di cui una incinta, hanno rispettivamente 16 e 17 anni. Una delle duel'della gamba. Le due ragazze sono ricoverate al Villa Scassi e al San Martino. Il proprietario della macchina è statogiovane con l'accusa di lesioni personali gravissime e omissione di soccorso. Il conducente sarebbe scappato dopo l'incidenteL'dell'che ha travolto le ragazze è un giovane di 23 anni. Secondo quanto accertato dalla polizia e dalla municipale, il giovane dopo l'incidente è sceso dal suo Suv Bmw e invece di ...

Migliorano le condizioni delle due ragazze di 16 anni, le due ferite più gravi nell'incidente di ieri sera a Genova nel quartiere di Quezzi. Una delle due, incinta al settimo mese, è ricoverata in pro ...È stato rintracciato e arrestato il conducente dell’auto finita fuori strada nella notte a Quezzi. Il pirata della strada ha travolto e falciato quattro ragazzi che in quel momento si trovavano in pia ...