Genoa | Goldaniga racconta l’emergenza | “Sono stati giorni difficili causa Covid Eravamo pochissimi…”

(Di domenica 25 ottobre 2020) Sono state settimane pesanti in casadopo il focoloaio di coronavirus scoppiato nel gruppo squadra. Tanti i calciatori contagiati e troppo pochi quelli che sono riusciti a "salvarsi". Tra questi anche il centrale Edoardoche parlando ai microfoni diChannel dopo la gara giocata, e persa, contro l'Inter, ha volutore la difficoltà di affrontare una situazione davvero inedita.: "pochissimi. Momenti"caption id="attachment 1041991" align="alignnone" width="566"(getty images)/caption"Sapevamo che sarebbe stata una sfida molto dura, che l’avversario ci avrebbe messo in difficoltà essendo una squadra forte", ha esordito ...

GENOVA (ITALPRESS) – L’Inter, chiamata a riscattare la prova incolore nel derby, non delude le aspettative e vince in trasferta contro il Genoa per 2-0. Decisive le reti di Lukaku e D’Ambrosio. Nerazz ...Certo abbiamo subito qualche gol di troppo. Hakimi è risultato negativo al tampone e, probabilmente, si è trattato solo di una falsa positività. Probabili formazioni. Genova, ore 18. Genoa (3-5-2): Pe ...