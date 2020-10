Gemma Galgani travolge Biagio di passione | Anticipazioni Uomini e Donne 26 Ottobre (Di domenica 25 ottobre 2020) Gemma Galgani travolge Biagio di passione tanto che il cavaliere durante la puntata di domani lancerà un’affermazione sorprendente all’interno dello studio di Uomini e Donne. La conoscenza tra la dama e il cavaliere sembra procedere abbastanza bene nonostante le continue discussioni e le intromissioni da parte delle altre due dame che, continuano la frequentazione anch’esse con Biagio. La puntata che vedremo andare in onda domani su Canale5 però, vedrà un grandissimo colpo di scena soprattutto in merito alle uscite che Gemma e Biagio continuano ad avere fuori da Uomini e Donne. Cosa succederà domani alla dama del parterre ... Leggi su giornal (Di domenica 25 ottobre 2020)ditanto che il cavaliere durante la puntata di domani lancerà un’affermazione sorprendente all’interno dello studio di. La conoscenza tra la dama e il cavaliere sembra procedere abbastanza bene nonostante le continue discussioni e le intromissioni da parte delle altre due dame che, continuano la frequentazione anch’esse con. La puntata che vedremo andare in onda domani su Canale5 però, vedrà un grandissimo colpo di scena soprattutto in merito alle uscite checontinuano ad avere fuori da. Cosa succederà domani alla dama del parterre ...

