Gattuso conferma tutto | “Rinnovo sì | ma faccio fatica con le clausole”

(Di domenica 25 ottobre 2020) Rinoha commentato a Sky la vittoria del Napoli a Benevento: “Questi tre punti hanno la stessa importanza di quelli conquistati contro Atalanta e Parma. Giovedì in Europa League avevamo speso tanto e non meritavamo di perdere. Sapevamo che sarebbe stato difficile, avremmo dovuto giocare il primo tempo in modo diverso. Il fraseggio era molto sterili, non venivamo mai dentro, siamo stati prevedibili. Nella ripresa è emersa la qualità della squadra e siamo riusciti a ribaltarla, sono contento. I cambi? Credo che i miei giocatori debbano capire che giochiamo ogni tre giorni, con i cinque cambi il calcio è cambiato, oggi non esiste più la differenza tra titolari e riserve. Politano è un esempio, era reduce da due partite molto buone, è entrato dalla panchina con veemenza. Io vorrei vedere furore sempre, non ...