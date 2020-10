Fuori dalla terapia intensiva, il direttore della Stampa Giannini torna a casa: «Quando sono entrato eravamo in 18, ora ce ne sono 84» (Di domenica 25 ottobre 2020) «Tra tanti “sommersi” che ho visto in questa avventura, io sono tra i “salvati”. E tanto basta». Dopo tre settimane di lotta contro il Coronavirus, il direttore de La Stampa Massimo Giannini è tornato a casa. Pur essendo ancora positivo al tampone – racconta in un editoriale sul suo giornale – non ha sintomi da 3 giorni. A causa del numero crescente di malati, dovrà finire il decorso della Covid-19 a casa sua. «C’è un drammatico bisogno di posti letto, per ricoverare i tanti, troppi pazienti gravi che arrivano in continuazione», scrive il giornalista, che ha annunciato di essere positivo lo scorso 5 ottobre. «Quando ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020) «Tra tanti “sommersi” che ho visto in questa avventura, iotra i “salvati”. E tanto basta». Dopo tre settimane di lotta contro il Coronavirus, ilde LaMassimoto a. Pur essendo ancora positivo al tampone – racconta in un editoriale sul suo giornale – non ha sintomi da 3 giorni. A causa del numero crescente di malati, dovrà finire il decorsoCovid-19 asua. «C’è un drammatico bisogno di posti letto, per ricoverare i tanti, troppi pazienti gravi che arrivano in continuazione», scrive il giornalista, che ha annunciato di essere positivo lo scorso 5 ottobre. «...

