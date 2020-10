“Fuga d’amore” per Chody, ma il pastore australiano imbocca l’autostrada! (Di domenica 25 ottobre 2020) Non era la prima volta che il bellissimo pastore australiano fuggiva in cerca di ‘avventure’ amorose, ma quasta volta ha rischiato grosso. L’amore non conosce ostacoli. lo sa bene il coraggioso Chody, ma si sa a volte per amore ci si imbatte in avventure pericolose. Ed è quello che è successo al bellissimo pastore australiano che ha sfidato il pericolo pur di trovare una cagnetta con la quale passare qualche ora di allegria e amore, appunto. Chody vive in una cascina lungo l’autostrada A1. Venerdì mattina, il cane ha forzato la recinzione e ha imboccato il Raccordo tra Autostrada del Sole e A58-TEE. Inconsapevole del rischio che ha corso lui e tutti gli automibilisti – a migliaia in quel tratto ... Leggi su chenews (Di domenica 25 ottobre 2020) Non era la prima volta che il bellissimofuggiva in cerca di ‘avventure’ amorose, ma quasta volta ha rischiato grosso. L’amore non conosce ostacoli. lo sa bene il coraggioso, ma si sa a volte per amore ci si imbatte in avventure pericolose. Ed è quello che è successo al bellissimoche ha sfidato il pericolo pur di trovare una cagnetta con la quale passare qualche ora di allegria e amore, appunto.vive in una cascina lungo l’autostrada A1. Venerdì mattina, il cane ha forzato la recinzione e hato il Raccordo tra Autostrada del Sole e A58-TEE. Inconsapevole del rischio che ha corso lui e tutti gli automibilisti – a migliaia in quel tratto ...

jjmaybankobx : @nicc0log_ @kiaraaobx_ @lafakedihope @EnolaHolmes00 @jasperettoperf @spicychimera @RobertPattfake @AncoraJanee… - VerreLuciano : >> STORIE DI ANIMALI << FUGA D'AMORE IN AUTOSTRADA (LA A1 MILANO/NAPOLI) PER UN PASTORE AUSTRALIANO CHE SI ERA '… - voinschmidt : Mi sembrano Milena e Mario delle “Cronache di Poveri Amanti” che sono in fuga d’amore e cercano di scappare sotto i… - CamelotBE : RT @JaguarItalia: Erano destinati a incontrarsi e a innamorarsi. La loro è stata la fuga d’amore per eccellenza, quella che nessuno può imp… - radiolombardia : Salvo il cane in fuga d'amore lungo la tangenziale - -