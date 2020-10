Fratelli rivali | ecco quante volte sono andati a segno

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 ottobre 2020) “”, come recitava il titolo di uno dei western più famosi di Hollywood, reso celebre anche dalla colonnara firmata dal leggendario Elvis Presley. Potrebbe essere anche il titolo del pomeriggio di Serie A appena trascorso, con protagonisti assoluti iInsigne. Roberto e Lorenzo, infatti,nella stessa partita. Prima l’attaccante del Benevento, poi quello del Napoli. Un po’ più contento alla fine Lorenzo, se non altro per il risultato finale che ha premiato gli azzurri. Ma siamo sicuri che questo giorno rimarrà un ricordo speciale anche per Roberto, perchè ha messo ala prima rete in Serie A della, ma anche per il momento particolarissimo scelto, sotto ...