Francia, nuovo record di contagi: oltre 52mila casi nelle ultime 24ore (Di domenica 25 ottobre 2020) Continua la situazione drammatica della Francia, che oggi ha fatto segnare un nuovo record negativo per quanto riguarda i casi di Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati registrati infatti 52.010 nuovi contagi, mentre i decessi sono stati 116. Un ulteriore aumento rispetto alla giornata di ieri, quando i numeri recitavano 45.422 contagiati.

