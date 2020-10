FOTO | VIDEO | Legge anti-aborto, la protesta in Polonia si sposta nelle chiese (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA – ‘Modlmy sie o prawo do aborcji’, ‘Preghiamo per il diritto all’aborto’. Sono le parole scritte in stampatello nero su un cartello accanto al fulmine simbolo di Ogolnopolski Strajk Kobiet (lo ‘Sciopero nazionale delle donne’), e mostrato da una donna nel corso di una celebrazione nella Chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso a Varsavia, in Polonia, ritratta in una fotografia condivisa stamattina sulla pagina Facebook dell’organizzazione femminile. Leggi su dire (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA – ‘Modlmy sie o prawo do aborcji’, ‘Preghiamo per il diritto all’aborto’. Sono le parole scritte in stampatello nero su un cartello accanto al fulmine simbolo di Ogolnopolski Strajk Kobiet (lo ‘Sciopero nazionale delle donne’), e mostrato da una donna nel corso di una celebrazione nella Chiesa di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso a Varsavia, in Polonia, ritratta in una fotografia condivisa stamattina sulla pagina Facebook dell’organizzazione femminile.

Non tutti sanno che, immagini che circolano sul web molto difficilmente potranno essere cancellate del tutto. Voleranno di social in social, secondo percorsi imprevedibili, lasciando infinite tracce c ...

