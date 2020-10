FOTO – Marco Botta | Premio Internazionale Isfoa per la carriera di formatore

Leggi su ladenuncia

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il magnifico rettore Stefano Masullo, in rappresentanza del senato accademico– Libera e Privata Università di diritto, con il pro rettore vicario Vincenzo Mallamaci hanno consegnato al dottore, in Milano, ilalla, XVI edizione.è risultato tra i 25 privilegiati destinatari del prestigioso ed ambito riconoscimento., classe 1975, è direttore del Museum of Operation Avalanche di Eboli (Salerno) e dell’Ente di Formazione Sophis Academy di Battipaglia (Sa). Da oltre 25 anni si occupa di formazione nel campo delle Tecnologia Didattiche e ...