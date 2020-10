Formazioni ufficiali Southampton-Everton | Premier League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ledi, gara valevole per la sesta giornata di. I toffees di Ancelotti hanno interrotto una striscia di quattro vittorie consecutive venendo fermati sul 2-2 dal Liverpool nel derby cittadino. Proverà ad interrompere il loro ottimo momento il, reduce da tre risultati utili consecutivi e tredicesimo in classifica a quota 7 punti. Al St. Mary’s Stadium il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15. Le: In attesa: In attesa