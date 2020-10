Formazioni ufficiali Cosenza-Lecce: Serie B 2020/2021 (Di domenica 25 ottobre 2020) Le Formazioni ufficiali di Cosenza-Lecce, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B 2020-21. Quattro pareggi in altrettante gare per i padroni di casa, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Leggermente meglio i pugliesi, che li precedono in classifica a quota 5 e vanno alla ricerca di punti per avvicinare le prime posizioni. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici, fischio d’inizio alle ore 16:00. Le Formazioni ufficiali Cosenza: In attesa Lecce: In attesa Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Ledi, match valevole per la quinta giornata del campionato di-21. Quattro pareggi in altrettante gare per i padroni di casa, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Leggermente meglio i pugliesi, che li precedono in classifica a quota 5 e vanno alla ricerca di punti per avvicinare le prime posizioni. Di seguito le sceltedei due tecnici, fischio d’inizio alle ore 16:00. Le: In attesa: In attesa

infobetting : Parma-Spezia (25 ottobre ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - ParmaLiveTweet : LIVE! Parma-Spezia, le formazioni ufficiali: ancora panchina per Cyprien, Kucka trequartista - newslagoleadait : Le formazioni ufficiali delle gare – valide per la 5ª giornata di andata del Campionato di #SerieA 2020/2021 – in p… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? FORMAZIONI UFFICIALI - Out Ricci, fuori #Politano! Dentro Cornelius e Meret ? -