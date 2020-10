Firmato il nuovo Dpcm: da domani scatta il coprifuoco nazionale (Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 – Guai a utilizzare la parola “lockdown”: il governo non la usa, ma di fatto è come se lo fossimo. Dopo una lunga notte fatta di negoziazioni, confronti e trattative tra esecutivo e regioni, il presidente del Consiglio ha Firmato il nuovo Dpcm che vara, a partire da domani 26 ottobre, tutta una serie di restrizioni per cercare di arginare la nuova ondata della pandemia. Sarà, come già anticipato, coprifuoco nazionale. Bar e ristoranti chiusi dalle 18 Nonostante gli enti locali chiedessero di posticipare l’orario di chiusura di bar e ristoranti, l’esecutivo ha tirato dritto: dovranno abbassare le saracinesche dalle 18 alle 5, consentendo loro la sola consegna a domicilio, mentre ai tavoli non potranno sede più di quattro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 – Guai a utilizzare la parola “lockdown”: il governo non la usa, ma di fatto è come se lo fossimo. Dopo una lunga notte fatta di negoziazioni, confronti e trattative tra esecutivo e regioni, il presidente del Consiglio hailche vara, a partire da26 ottobre, tutta una serie di restrizioni per cercare di arginare la nuova ondata della pandemia. Sarà, come già anticipato,. Bar e ristoranti chiusi dalle 18 Nonostante gli enti locali chiedessero di posticipare l’orario di chiusura di bar e ristoranti, l’esecutivo ha tirato dritto: dovranno abbassare le saracinesche dalle 18 alle 5, consentendo loro la sola consegna a domicilio, mentre ai tavoli non potranno sede più di quattro ...

