Firmato da Conte nuovo DPCM 24 ottobre | cosa si potrà fare e cosa no

Leggi su meteoweek

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il(24) è stato: saremo in semi-lockdown per un mese; eccosi potràno. Saremo in semi-lockdown per un mese:haildel 24. Sarà in vigore fino a novembre misure più restrittive per cercare dinere la nuova ondata di contagi in … L'articoloda24si potràno proviene da www.meteoweek.com.