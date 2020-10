Fiorentina-Udinese, Okaka gol: l’attaccante riapre la partita, 2-1 (VIDEO) (Di domenica 25 ottobre 2020) L’Udinese rientra in partita. Nel match contro la Fiorentina, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, gli ospiti trovano la rete del 2-1 grazie al colpo di testa vincente di Okaka che, in tuffo, riesce a battere Dragowski e ad accorciare le distanze. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) L’rientra in. Nel match contro la, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, gli ospiti trovano la rete del 2-1 grazie al colpo di testa vincente diche, in tuffo, riesce a battere Dragowski e ad accorciare le distanze. In alto ildel gol.

Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Udinese 2-0, rete di Milenkovic N. (FIO) - acffiorentina : ???????| 38’ Esordio al Franchi per Quarta. Pezzella esce dolorante ?? Pezzella ?? Quarta Fiorentina ?? Udinese… - acffiorentina : ?| 45’+1 Andiamo negli spogliatoi in vantaggio 2-1 Fiorentina ?? Udinese 2??-1?? #ForzaViola ??#Fiorentina… - FootyBoxing247 : HT: Fiorentina lead Udinese - PassFiorentina : Due giocate dei singoli, Castrovilli in cattedra. Con l'Udinese che ci sta dominando sotto il profilo del gioco e s… -