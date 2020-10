Fiorentina Udinese. Gotti: “Vincere per continuare a crescere”. Si gioca alle 18 (Di domenica 25 ottobre 2020) Le parole del mister alla vigilia della gara con la Fiorentina Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero Luca Gotti alla vigilia dell’impegno in trasferta contro la Fiorentina. Calcio d’inizio alle ore 18.00 E’ corretto pensare che dopo la gara di domani si capirà se la strada intrapresa dalla squadra sarà quella giusta?A partire dalla gara col Parma abbiamo iniziato a recuperare diversi giocatori, la situazione è cambiata. Ovviamente ci aspettiamo tutti un percorso di miglioramento, poi sappiamo che ogni partita è complicata. Firenze è un campo tabu per l’Udinese. Può essere l’occasione giusta per sfatarlo?Me lo auguro fortemente. Dipende tutto da noi. La Fiorentina è una ... Leggi su udine20 (Di domenica 25 ottobre 2020) Le parole del mister alla vigilia della gara con laEcco le dichiarazioni del tecnico bianconero Lucaalla vigilia dell’impegno in trasferta contro la. Calcio d’inizioore 18.00 E’ corretto pensare che dopo la gara di domani si capirà se la strada intrapresa dalla squadra sarà quella giusta?A partire dalla gara col Parma abbiamo iniziato a recuperare diversitori, la situazione è cambiata. Ovviamente ci aspettiamo tutti un percorso di miglioramento, poi sappiamo che ogni partita è complicata. Firenze è un campo tabu per l’. Può essere l’occasione giusta per sfatarlo?Me lo auguro fortemente. Dipende tutto da noi. Laè una ...

