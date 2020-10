Fiorentina | Castrovilli doppietta salva Iachini Ma l’Udinese battuta 3-2 lo fa tremare Pagelle

(Di domenica 25 ottobre 2020) Onora la maglia numero 10, Gaetao, con una squillanteche, unita al bel gol di, permette alladi battere l'Udinesendo la panchina a. Però la èartita resta in bilico fino al 95'. Perchè i friulani, andati sotto di due gol, al 7' della ripresa, segnano nel finale con Okaka e fanno scendere i fantasmi del pareggio sul Franchi. Infortunio a Pezzella

Dopo 1 punto nelle ultime tre partite la Fiorentina torna alla vittoria e, non senza qualche difficoltà, conquista tre preziosissimi punti contro l’Udinese. Gran parte del merito va attribuito a ...Milenkovic: 6 Zuccatina ravvicinata, facile, facile, per portare la Fiorentina sul 2-0 ... continuità in modo da poter diventare decisivo nella metà campo avversaria. Castrovilli: 7,5 I primi 20 ...