Fino al 24 novembre nuove norme anti-Covid-19. Ecco il nuovo Dpcm di Conte (Di domenica 25 ottobre 2020) Confermato lo stop per bar, ristoranti e gelaterie alle ore 18, ma viene consentita la loro apertura la domenica e i festivi. Sono sospese anche le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Arriva nella notte il via libera all'ennesimo Dcpm del premier Giuseppe Conte a firma anche del ministro della Salute, Roberto Speranza, per contrastare il coronavirus che continua a contagiare più persone, mietendo sempre più vittime. Il nuovo decreto entrerà in vigore domani e lo resterà Fino al 24 novembre prossimo. "Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 Fino alle 18 - si legge nel provvedimento -; il consumo al ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 ottobre 2020) Confermato lo stop per bar, ristore gelaterie alle ore 18, ma viene consentita la loro apertura la domenica e i festivi. Sono sospese anche le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Arriva nella notte il via libera all'ennesimo Dcpm del premier Giuseppea firma anche del ministro della Salute, Roberto Speranza, per contrastare il coronavirus che continua a contagiare più persone, mietendo sempre più vittime. Ildecreto entrerà in vigore domani e lo resteràal 24prossimo. "Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristor, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5alle 18 - si legge nel provvedimento -; il consumo al ...

