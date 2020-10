Festa del Cinema di Roma, tra amore e dolore per chiusura sale. Premio al teen dramedy di Ozon (Di domenica 25 ottobre 2020) Lunga vita al Cinema e ai suoi festival. L’urlo di amore che si fa dolore serpeggia da stamani dalle parti della 15ma Festa del Cinema di Roma e del festival parallelo dedicato ai ragazzi Alice nella Città che chiuderanno stasera in casuale coincidenza con le sale Cinematografiche, come deliberato dall’ultimo dpcm. La decisione che inevitabilmente inasprisce le sofferenze del settore (e di chi ama il Cinema) si scontra con il risultato nettamente positivo della kermesse capitolina, gestita in sicurezza come meglio non si poteva dalla Fondazione Cinema per Roma nell’arco di dieci giornate ricche e stimolanti. Confermando che le misure adottate dagli esercenti dalla loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Lunga vita ale ai suoi festival. L’urlo diche si faserpeggia da stamani dalle parti della 15madeldie del festival parallelo dedicato ai ragazzi Alice nella Città che chiuderanno stasera in casuale coincidenza con letografiche, come deliberato dall’ultimo dpcm. La decisione che inevitabilmente inasprisce le sofferenze del settore (e di chi ama il) si scontra con il risultato nettamente positivo della kermesse capitolina, gestita in sicurezza come meglio non si poteva dalla Fondazionepernell’arco di dieci giornate ricche e stimolanti. Confermando che le misure adottate dagli esercenti dalla loro ...

