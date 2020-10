Festa del cinema di Roma 2020: i vincitori della sezione “Alice nella Città” (Di domenica 25 ottobre 2020) Annunciati i premi della diciottesima edizione di “Alice nella Città”, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma dedicata ai giovani. Miglior film dell’edizione 2020 è Kajillionaire di Miranda July con la seguente motivazione: Per la capacità di creare una storia in grado di tradurre tematiche classiche in immagini dolci e spietate, raccontata con uno sguardo surreale e cinico. Attraverso dei personaggi grotteschi, metafora di una realtà genitoriale tossica molto attuale. La famiglia non è solo quella in cui nasciamo, ma quella che ci costruiamo. Il Premio Speciale della Giuria è andato invece a Punta Sacra di Francesca Mazzoleni assegnato da una giuria di 16 ... Leggi su cineblog (Di domenica 25 ottobre 2020) Annunciati i premidiciottesima edizione di “AliceCittà”,autonoma e paralleladeldidedicata ai giovani. Miglior film dell’edizioneè Kajillionaire di Miranda July con la seguente motivazione: Per la capacità di creare una storia in grado di tradurre tematiche classiche in immagini dolci e spietate, raccontata con uno sguardo surreale e cinico. Attraverso dei personaggi grotteschi, metafora di una realtà genitoriale tossica molto attuale. La famiglia non è solo quella in cui nasciamo, ma quella che ci costruiamo. Il Premio SpecialeGiuria è andato invece a Punta Sacra di Francesca Mazzoleni assegnato da una giuria di 16 ...

