Ferragni e Fedez testimonial anti Covid? Le reazioni sui social

AGI - Il Covid non si ferma e nemmeno rallenta. La seconda ondata del virus è il tema dominante sui social media e le conversazioni sulla diffusione della pandemia sono cresciute in Italia, da settembre a ottobre, del 279%. Qualsiasi altro argomento che non sia Covid fatica a imporsi nei trending topics, ma questa settimana alle già numerose polemiche pubblicate quotidianamente (nei giorni scorsi nel nostro report su agi.it abbiamo indagato il fenomeno del negazionismo del coronavirus) se ne aggiunge un'altra che magnetizza l'attenzione dell'audience: il Premier Giuseppe Conte ha contattato il cantante Fedez e la moglie, notissima influencer, Chiara Ferragni, chiedendo supporto per sensibilizzare i giovani sull'utilizzo della mascherina.

