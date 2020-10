Fermato pirata che ha travolto gruppo a Genova. Due ragazze gravissime

Leggi su agi

(Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - E' statoe si trova in questura ail proprietario dell'auto che ieri sera haundi giovani in piazza a Pedegoli nel quartiere periferico di Quezzi. Si tratta di un 23enne, rintracciato verso le quattro del mattino - diverse ore dopo l'incidente, avvenuto intorno alle 23.30 - poco distante da casa. E' stato sottoposto ai test tossicologici. Intanto sono in condizionidue delletravolte dall'auto: hanno rispettivamente 16 e 17 anni e una delle due è incinta. Hanno ustioni perché l'auto haanche un motorino e, nello schianto, questo ha preso fuoco. Le due, di cui una rischia anche l'amputazione della gamba, sono ricoverate in ospedale al Villa Scassi e al San ...