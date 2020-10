Fatma Said | «La mia voce per l’Egitto»

Leggi su iodonna

(Di domenica 25 ottobre 2020) «I miei genitori non sanno niente di musica classica. E neanche i miei nonni. Mio padre ama il canto, ma è stato cacciato dal coro due volte… Quando la mia insegnante, al Cairo, gli ha detto che avevo del potenziale, mi ha mandato a 17 anni a studiare a Berlino. Da sola. Mia madre non era d’accordo, lui ha creduto in me. E ora eccomi qui a presentare il mio primo album (El Nour, Luce, prodotto da Warner Classics, ndr) e una serie di esibizioni che mi porteranno a febbraio anche al Teatro San Carlo di Napoli nel Don Giovanni di Mozart, diretta da Riccardo Muti». Incontriamo il soprano, oggi ventinovenne, in un caffè della capitale tedesca. I riconoscimenti che ha ricevuto spaziano dai premi internazionali alle onorificenze assegnatele dall’Egitto sia per il suo talento sia per l’essere donna ...