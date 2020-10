F 1 | GP Portogallo - Doppietta Mercedes | vince Hamilton

Leggi su quattroruote

(Di domenica 25 ottobre 2020) Lewisha vinto il Gran Premio del, dodicesima prova del Mondiale 2020. L'inglese dellaha conquistato la vittoria numero 92 in carriera e ha così scritto un'altra pagina di storia di questo sport, perché da oggi è il pilota piùnte della storia della Formula 1.Nuovo record mondiale. Lewisè il pilota piùnte della storia della Formula 1. Con il successo di oggi, supera anche Michael Schumacher nella classifica delle vittorie e ha praticamente ipotecato il settimo titolo in carriera, che lo porterà ad eguagliare così il pilota tedesco. "Grazie a tutti, soprattutto ai ragazzi in factory e qui in pista per il loro lavoro fantastico. Tutto questo è fonte di ispirazione. Quando ho ...