Ezio Greggio chiede al Governo di riaprire teatri e cinema, Le Foche è con lui (Di domenica 25 ottobre 2020) Ezio Greggio ospite a Domenica In subito dopo avere ascoltato la conferenza stampa di Conte ha chiesto al Governo di ripensare alla decisione di chiudere cinema e teatri. La cultura sta pagando il prezzo più alto, è d’accordo anche il professore Le Foche in collegamento con Mara Venier. “State facendo un errore, cinema e teatri sono i luoghi più sciuri in assoluto e limitare l’accesso al cinema significa togliere la cultura e la libertà. Al cinema la gente non si mette una vicina all’altra, stanno distanti con la mascherina. E’ un errore, lancio un appello affinché ci ripensino perché non cambia nulla non mandando le persone al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 ottobre 2020)ospite a Domenica In subito dopo avere ascoltato la conferenza stampa di Conte ha chiesto aldi ripensare alla decisione di chiudere. La cultura sta pagando il prezzo più alto, è d’accordo anche il professore Lein collegamento con Mara Venier. “State facendo un errore,sono i luoghi più sciuri in assoluto e limitare l’accesso alsignifica togliere la cultura e la libertà. Alla gente non si mette una vicina all’altra, stanno distanti con la mascherina. E’ un errore, lancio un appello affinché ci ripensino perché non cambia nulla non mandando le persone al ...

soniabetz1 : RT @m5ssuper: Questi iifami i permettono di parlare sull'operato del governo. Evadono e poi fanno i belli con il culo di chi paga le tasse… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA EZIO GREGGIO, FRANCESCA MANZINI E IL TALK SU PAPA FRANCESCO - akeup : A #DomenicaIn Ezio Greggio ha appena esortato #Conte a riaprire i Cinema perché è appena uscito “Lockdown all’Itali… - eliaa_mauri : Si ok, però dio ci poteva risparmiare Ezio greggio tifare affinché i cinema rimangano aperti per mandare il suo fil… - RandomFaceApp : Conte che decide di chiudere i cinema per evitare che la gente vada a vedere il film di Ezio Greggio mi sembra una… -