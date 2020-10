Ezio Greggio | chi era il padre eroe di guerra | la storia di Nereo

(Di domenica 25 ottobre 2020)non ha mai parlato molto di suo, preferendo rispettare la sua privacy. La suanasconde molte imprese, scopriamola.era stato un soldato in Grecia durante la secondamondiale. Durante questo periodo fu imprigionato in una stalag tedesco, cioè un campo per i prigionieri di. A seguito di …

zazoomblog : Ezio Greggio la dedica che commuove: “qualche minuto in serenità” - #Greggio #dedica #commuove: #“qualche - UnDueTreBlog : Domenica In – Settima puntata del 25 ottobre 2020 – Ezio Greggio, Francesco Gabbani, Marco Bocci e tanti altri ospi… - SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti @EzioGreggio @MarcoBocci @frankgabbani #FrancescaManzini Nella puntata talk su Papa Francesco… - robertodeleoo : @EzioGreggio Sono d’accordo. Alzi la mano chi ha visto una ressa ad una proiezione di un film di Ezio Greggio! - zonafranc_ : @Guisanting Sì da quel poco che ho capito Ezio Greggio e la bionda figa sono andati a letto. E quindi queste due co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ezio Greggio

Domenica in ospiti 25 ottobre. Nuova puntata con molte promozioni da parte dei personaggi presenti. Segmento dedicato alla pandemia Covid ...La settima puntata di Domenica In, in onda domenica 25 ottobre alle 14 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, avrà ospite Ezio Greggio, protagonista di un’ampia inte ...