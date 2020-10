Era Sharon dei Ragazzi della terza C | oggi a 56 anni è diventata così FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il 13 gennaio 1987 è andata in onda su Italia 1 la prima puntata de IC. La serie, che ha appassionato migliaia di giovanissimi, raccontava le vicende di una classe dell’immaginario liceo “Giacomo Leopardi” di Roma, nel corso dell’anno scolastico. Tra iprotagonisti, molti sono diventati volti noti dello spettacolo, come Fabrizio Bracconieri e Fabio Ferrari, altri invece, hanno deciso di abbandonare il piccolo schermo. Tra questi,Gusberti che, nonostante il successo avuto dopo la serie, si è allontanata dalla tv. Ecco cosa fae come èGusbertiGusberti è stata per tre...