Emergenza Covid, ci sono troppe falle nel sistema sanitario campano (Di domenica 25 ottobre 2020) di Erika Noschese L’Emergenza Coronavirus ha messo in risalto tutte le falle del sistema sanitario campano. Dall’inizio dell’Emergenza ad oggi, infatti, si sprecano le denunce dei sindacati che chiedono ai direttori generali dell’Asl e delle aziende ospedaliere universitarie di intervenire in tempi rapidi. La difficoltà che ancora oggi si vive nei presidi ospedalieri di tutta la provincia di Salerno è sicuramente la mancanza di personale medico ed infermieristico. Ma non solo. Al Ruggi d’Aragona, infatti, si continua a discutere del concorso per il reclutamento di 160 infermieri che dovrebbe tenersi nei primi giorni del mese di novembre a Napoli. La Cisl Fp di Salerno, attraverso il segretario generale Pietro Antonacchio, infatti, continua a ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 ottobre 2020) di Erika Noschese L’Coronavirus ha messo in risalto tutte ledel. Dall’inizio dell’ad oggi, infatti, si sprecano le denunce dei sindacati che chiedono ai direttori generali dell’Asl e delle aziende ospedaliere universitarie di intervenire in tempi rapidi. La difficoltà che ancora oggi si vive nei presidi ospedalieri di tutta la provincia di Salerno è sicuramente la mancanza di personale medico ed infermieristico. Ma non solo. Al Ruggi d’Aragona, infatti, si continua a discutere del concorso per il reclutamento di 160 infermieri che dovrebbe tenersi nei primi giorni del mese di novembre a Napoli. La Cisl Fp di Salerno, attraverso il segretario generale Pietro Antonacchio, infatti, continua a ...

gualtierieurope : La decisione di alzare l’outlook dell’Italia assunta da Standard & Poor’s conferma la solidità delle misure eccezio… - Agenzia_Ansa : Pochi spazi, al liceo Manzoni solo con la media del 9 e la residenza in centro a Milano. La motivazione: l'emergen… - ItaliaViva : Italia Viva ha chiesto di accelerare sulla riforma fiscale perché dopo l'emergenza sanitaria e quella economica cre… - forzearmateeu : Un nuovo post (EMERGENZA COVID-19 / FIRMATO IL NUOVO DPCM 24.10.2020. Ulteriori restrizioni per i cittadini e attiv… - Gianfrancoghe : @Luca_Gualtieri1 Non sono sicuro di aver capito, quindi al momento quasi tutte le regioni riescono a coprire i pazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid a Maiori: sindaco chiude Cimitero. Stop a eventi religiosi, palestre e attività sportive Il Vescovado Costa di Amalfi L'infermiere e la foto simbolo della seconda ondata: «Stiamo rivivendo lo stesso film di marzo»

Tute e altri dpi, pazienti che non smettono di arrivare, 14 ore consecutive di lavoro, la paura di ammalarsi ancora e il timore di non farcela. In piena seconda ondata di coronavirus, ...

Coronavirus, l'appello della Regione: «Non intasate inutilmente i Pronto Soccorso»

PERUGIA- L'emergenza ospoedali è talmente alta che la Regione, tramite il commissario per l'emergenza, Antonio Onnius, lancia un appello affinché non ci si rechi inutilemnte ...

Tute e altri dpi, pazienti che non smettono di arrivare, 14 ore consecutive di lavoro, la paura di ammalarsi ancora e il timore di non farcela. In piena seconda ondata di coronavirus, ...PERUGIA- L'emergenza ospoedali è talmente alta che la Regione, tramite il commissario per l'emergenza, Antonio Onnius, lancia un appello affinché non ci si rechi inutilemnte ...