Elezioni Usa, gli italiani preferiscono Biden, ma di poco, (Di domenica 25 ottobre 2020) Se dovesse votare negli Usa, solo il 47% sceglierebbe Trump. Sei su 10 pensano che le Elezioni avranno un impatto sulla nostra economia Leggi su quotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Se dovesse votare negli Usa, solo il 47% sceglierebbe Trump. Sei su 10 pensano che leavranno un impatto sulla nostra economia

Corriere : Le pagelle del dibattito: Biden regge, ma Trump prevale (anche se non stravince) - repubblica : Usa 2020: 'Lei è il presidente, non lo zio pazzo'. Chi è Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo all'angolo T… - Axeldml2 : @RealJamesWoods @CesareCamboni In Italia la Stampa Mainstream dice che Biden vince nei sondaggi, in seconda posizio… - albemilano : Donald #Trump somiglia più a #Dannunzio che a #Berlusconi impossibile non chiedere un commento a @GBGuerri - AdaElmini : RT @AlfiereROSSO: L’uomo che vincerà le elezioni negli #Usa attraverso brogli esattamente come fece con la Clinton. Questa è la democrazia… -