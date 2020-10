Elezioni Usa 1980: Reagan surclassa il presidente uscente Carter (Di domenica 25 ottobre 2020) Il 4 novembre 1980 Ronald Reagan vince le presidenziali contro Carter, presidente democratico in carica. L’ex attore ottiene il 90% dei Grandi elettori. Le Elezioni presidenziali del 1980 sono state nettamente appannaggio di Ronald Reagan, candidato repubblicano, che sconfigge Jimmy Carter, in uno dei rari casi di non conferma del presidente uscente. Il presidente uscente Carter Il Partito Democratico candidò naturalmente il capo della Casa Bianca. Jimmy Carter aveva avuto la meglio quattro anni prima su Gerald Ford. Se a livello di politica politica l’ex Governatore della Georgia incassò i successi degli Accordi di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 ottobre 2020) Il 4 novembreRonaldvince le presidenziali controdemocratico in carica. L’ex attore ottiene il 90% dei Grandi elettori. Lepresidenziali delsono state nettamente appannaggio di Ronald, candidato repubblicano, che sconfigge Jimmy, in uno dei rari casi di non conferma del. IlIl Partito Democratico candidò naturalmente il capo della Casa Bianca. Jimmyaveva avuto la meglio quattro anni prima su Gerald Ford. Se a livello di politica politica l’ex Governatore della Georgia incassò i successi degli Accordi di ...

