Ecco il nuovo Dpcm, Conte: "I penalizzati saranno indennizzati, Italia grande paese" (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti E' stato firmato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, illustrato pochi minuti fa in occasione delle ormai famigerate dirette. Le misure saranno valide da domani, lunedì 26 ottobre 2020, al 24 novembre 2020. "Non amo fare promesse -ha dichiarato Conte – ma prendo un impegno: i penalizzati da queste nuove misure saranno indennizzati. Per questo ringrazio i ministri Gualtieri e Patuanelli che hanno lavorato con le associazioni di categoria. I ristori arriveranno direttamente sul conto dei diretti interessati, un bonifico diretto: contributi a fondo perduto, crediti di imposta, annullamento rata Imu, conferma della cassa integrazione, supporto a chi lavora nello ...

