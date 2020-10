È stato firmato il dpcm 25 ottobre: ecco le misure ufficiali fino al 24 novembre (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Conte ha firmato ufficialmente il dpcm 25 ottobre. Previsto inizialmente per la giornata di ieri, come vi avevamo raccontato, in realtà la firma è slittata a domenica mattina per un ulteriore approfondimento con i presidenti di regione. Tuttavia, il presidente del Consiglio e il governo sembrano aver mantenuto il punto sulle decisioni più drastiche già previste nella bozza. LEGGI ANCHE > dpcm 24 ottobre, la bozza: sconsigliate le riunioni in casa e gli spostamenti dpcm 25 ottobre, cosa prevede il nuovo testo firmato da Conte Cosa prevede, dunque, il dpcm 25 ottobre? Innanzitutto, le varie misure che sono state approvate saranno valide fino al 24 ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Conte haufficialmente il25. Previsto inizialmente per la giornata di ieri, come vi avevamo raccontato, in realtà la firma è slittata a domenica mattina per un ulteriore approfondimento con i presidenti di regione. Tuttavia, il presidente del Consiglio e il governo sembrano aver mantenuto il punto sulle decisioni più drastiche già previste nella bozza. LEGGI ANCHE >24, la bozza: sconsigliate le riunioni in casa e gli spostamenti25, cosa prevede il nuovo testoda Conte Cosa prevede, dunque, il25? Innanzitutto, le varieche sono state approvate saranno valideal 24 ...

M5S_Europa : La democrazia non è in vendita: firmato insieme a 100 europarlamentari appello per chiedere al Consiglio di impleme… - filippo46c : Il Corriere dice che il #dpcm è stato appena firmato e pare sia passata la linea governativa sulla chiusura alle 18… - Maria364700971 : @FrancescaLupo15 Non glielo perdonerò mai l’accordo firmato x entrare in UE. Factotum Prodi! Lo stato nn può legife… - fed851 : Essendo stato ratificato da 50 Paesi entra in vigore L'Italia non ha firmato... Ovviamente non se ne parla Che l'It… - AccettoAnna : RT @Michele_Anzaldi: Basta pasticci come sui sindaci e spettacolarizzazione della pandemia mentre la gente soffre, no all'ennesima conferen… -

Ultime Notizie dalla rete : stato firmato LA DISTRIBUZIONE PADOVA Il presidente della Provincia Fabio Bui ha firmato la Il Gazzettino Cannabis terapeutica: in Sicilia dovrebbe essere gratis, ma i pazienti la pagano ancora

Il 17 gennaio 2020 molti siciliani hanno festeggiato. Erano i malati di sclerosi multipla, quelli con dolori cronici severi e quelli affetti da neuropatie. Per tutti loro l'assessorato regionale alla ...

Maltempo, la Provincia chiede lo stato di calamità naturale

Il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, ha firmato il decreto con il quale la sua amministrazione chiede alla Regione Lazio il riconoscimento dello stato di calamità naturale ...

Il 17 gennaio 2020 molti siciliani hanno festeggiato. Erano i malati di sclerosi multipla, quelli con dolori cronici severi e quelli affetti da neuropatie. Per tutti loro l'assessorato regionale alla ...Il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, ha firmato il decreto con il quale la sua amministrazione chiede alla Regione Lazio il riconoscimento dello stato di calamità naturale ...