Dpcm, nuova circolare sulla scuola: ecco cosa cambia (Di domenica 25 ottobre 2020) Firmato nella notte e illustrato nella conferenza stampa odierna, il nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri, contenente misure atte a limitare la diffusione del contagio da Covid 19, resterà in vigore fino al 24 novembre 2020. Dalle chiusure anticipate di bar e ristoranti alla didattica a distanza alle superiori: i punti principali previsti dal Dpcm del 24 ottobre. scuola e università Nelle scuole superiori sarà necessario portare la didattica a distanza ad almeno il 75%. Le regioni possono decidere autonomamente se portarla al 100%. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e l’infanzia – si legge nel nuovo decreto – continua invece a svolgersi in presenza. Le istituzioni scolastiche di secondo grado possono inoltre modulare ulteriormente la gestione ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 ottobre 2020) Firmato nella notte e illustrato nella conferenza stampa odierna, il nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri, contenente misure atte a limitare la diffusione del contagio da Covid 19, resterà in vigore fino al 24 novembre 2020. Dalle chiusure anticipate di bar e ristoranti alla didattica a distanza alle superiori: i punti principali previsti daldel 24 ottobre.e università Nelle scuole superiori sarà necessario portare la didattica a distanza ad almeno il 75%. Le regioni possono decidere autonomamente se portarla al 100%. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e l’infanzia – si legge nel nuovo decreto – continua invece a svolgersi in presenza. Le istituzioni scolastiche di secondo grado possono inoltre modulare ulteriormente la gestione ...

Corriere : Stasera nuova conferenza stampa in diretta di Conte sul nuovo Dpcm - Corriere : Forza Nuova sfida il coprifuoco, bottiglie contro la polizia a Roma - FrancoCoradazzi : RT @donze71: @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT @robersperanza Uno dei governi peggiori di sempre.Invece che far rispettare regole di buon sen… - trevi_vito : RT @Marcozanni86: E ora i fondi speculativi faranno mambassa delle macerie che questi scellerati lasceranno, grazie anche a nuova regolamen… - Paroledipaola : RT @LauraGaravini: Dobbiamo evitare una nuova ondata di contagi. Per questo, stiamo chiedendo grandi sacrifici agli italiani. Ed è altretta… -