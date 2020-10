Dpcm, no delle Regioni. Toti: 'Sbagliato chiudere i ristoranti alle 18'. Bonaccini: 'Dad al 100% per superiori e università' (Di domenica 25 ottobre 2020) è slittata a oggi la firma del premier sulle nuove restrizioni, mentre le fanno sentire forte la loro voce contraria alla chiusura di bar e ristoranti alle 18 e la domenica. Il presidente dell dice ... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020) è slittata a oggi la firma del premier sulle nuove restrizioni, mentre le fanno sentire forte la loro voce contraria alla chiusura di bar e18 e la domenica. Il presidente dell dice ...

Agenzia_Ansa : Possibile chiusura delle piazze dalle 21. Stop a teatri, cinema: è quanto prevede la bozza in via di definizione d… - Corriere : Lockdown, pressing delle Regioni. Il governo pronto alla stretta. De Luca: «A un passo dalla tragedia» - Corriere : ?? Si intensifica il pressing delle Regioni - Magamag76377872 : RT @Adri19510: Dpcm, no delle Regioni. Toti: sbagliato chiudere i ristoranti alle 18. Bonaccini: Dad al 100% per superiori e università htt… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: La bozza del #Dpcm scatena le richieste delle #Regioni: #Conte costretto a rimandare la conferenza, criticato pure dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm delle Nuovo DPCM ottobre rinviato: le richieste delle Regioni QuiFinanza Covid: Di Maio, necessarie misure più stringenti, in stand by ciò che non è prioritario

Roma, 24 ott 18:42 - (Agenzia Nova) - Sono necessarie delle misure più stringenti per fare fronte a ... “Come governo stiamo lavorando a misure più stringenti, rispetto all’ultimo Dpcm, che tutelino ...

Dpcm, no delle Regioni. Toti: sbagliato chiudere i ristoranti alle 18. Bonaccini: Dad al 100% per superiori e università

È una delle richieste delle Regioni al Governo illustrata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in vista del varo del nuovo Dpcm sul covid che «secondo quanto trapela sarà firmato nella ...

Roma, 24 ott 18:42 - (Agenzia Nova) - Sono necessarie delle misure più stringenti per fare fronte a ... “Come governo stiamo lavorando a misure più stringenti, rispetto all’ultimo Dpcm, che tutelino ...È una delle richieste delle Regioni al Governo illustrata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in vista del varo del nuovo Dpcm sul covid che «secondo quanto trapela sarà firmato nella ...