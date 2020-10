Dpcm, le nuove regole su bar e ristoranti. L'ira degli esercenti: 'Senza fondi finiremo in mano alla malavita' (Di domenica 25 ottobre 2020) il nuovo Dpcm mette una nuova stretta su bar, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie e gelaterie . Scongiurata la chiusura domenicale, ma le nuove misure incontrano subito la rabbia degli esercenti: '... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020) il nuovomette una nuova stretta su bar,, pizzerie, pub, pasticcerie e gelaterie . Scongiurata la chiusura domenicale, ma lemisure incontrano subito la rabbia: '...

Palazzo_Chigi : Dpcm 24 ottobre, la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT sulle nuove misure per fronteggiare l'emergen… - GiovanniToti : Il Governo ha firmato nella notte il nuovo Decreto con ulteriori restrizioni. Vista la situazione sanitaria nuove m… - Agenzia_Ansa : Conferenza stampa alle 13,30 del premier sul #Dpcm per illustrare le nuove misure anti #Covid @GiuseppeConteIT… - ZenatiDavide : Nuovo dpcm, la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Segui la diretta: In diretta la conferenza stampa del president… - Confartimprese : #Coronavirus: firmato il #Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. Le nuov… -