Dpcm, Gualtieri: «Ristori superiori ai precedenti per 350mila aziende entro metà novembre» (Di domenica 25 ottobre 2020) «Pensiamo che l’Agenzia delle Entrate possa erogare questi contributi già entro metà novembre, forse persino entro l’11 novembre, perché ci sarà lo stesso meccanismo già autorizzato per il vecchio fondo perduto». Sono queste le parole del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a poche ore dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm che inasprisce le restrizioni contro il Coronavirus e dispone la chiusura di bar, ristoranti, pasticcerie, pub e locali in genere alle 18. «Stiamo lavorando affinché gli indennizzi arrivino il più presto possibile – ha detto Gualtieri ai microfoni del Tg1 – quindi tutti quelli che hanno già fatto domanda per questi contributi lo ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020) «Pensiamo che l’Agenzia delle Entrate possa erogare questi contributi giàmetà, forse persinol’11, perché ci sarà lo stesso meccanismo già autorizzato per il vecchio fondo perduto». Sono queste le parole del ministro dell’Economia Robertoa poche ore dall’entrata in vigore del nuovoche inasprisce le restrizioni contro il Coronavirus e dispone la chiusura di bar, ristoranti, pasticcerie, pub e locali in genere alle 18. «Stiamo lavorando affinché gli indennizzi arrivino il più presto possibile – ha dettoai microfoni del Tg1 – quindi tutti quelli che hanno già fatto domanda per questi contributi lo ...

