Dpcm firmato da Conte nella notte | bar e ristoranti chiusi dalle 18 Misure in vigore fino al 24 novembre Protestano le categorie economiche

(Di domenica 25 ottobre 2020) Nel nuovoè stato confermato lo stop per bar ealle 18. Leanti Covid più restrittive per cercare di ridurre l'ondata di contagi, a quanto si apprende, saranno valide da lunedì 26 ottobreal 242020. Lo slogan del governo è salvare il NBatale. Ma leinsorgono, mostrano la lista dei danni e chiedono adeguati sostegni economici

In semi-lockdown per un mese. Nella notte, il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che resta in vigore fino al 24 novembre con misure più restrittive per cercare di contenere la nuova ...Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm che prevede nuove misure restrittive anti Covid: ecco cosa sarà vietato a partire dal 26 ottobre 2020. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il ...