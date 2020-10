Dpcm: Conte firma il provvedimento. Ristoranti chiusi alle 18 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm che contiene le nuove restrizioni anti Covid. chiusi cinema e palestre Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato oggi, 25 ottobre, il Dpcm che contiene le nuove restrizioni anti Covid. Le limitazioni nel nuovo Dpcm Le limitazioni del nuovo Dpcm colpiscono soprattutto il mondo della ristorazione. Una delle principali novità rispetto alla bozza del decreto diffusa ieri riguarda i Ristoranti, i quali resteranno aperti la domenica. Secondo gli esperti, infatti, “l’apertura domenicale dei Ristoranti può essere utile per limitare le riunioni familiari“. Nei giorni restanti, invece, ... Leggi su zon (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, hato ilche contiene le nuove restrizioni anti Covid.cinema e palestre Il presidente del Consiglio, Giuseppe, hato oggi, 25 ottobre, ilche contiene le nuove restrizioni anti Covid. Le limitazioni nel nuovoLe limitazioni del nuovocolpiscono soprattutto il mondo della ristorazione. Una delle principali novità rispetto alla bozza del decreto diffusa ieri riguarda i, i quali resteranno aperti la domenica. Secondo gli esperti, infatti, “l’apertura domenicale deipuò essere utile per limitare le riunioni familiari“. Nei giorni restanti, invece, ...

