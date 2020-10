DPCM, confermata la chiusura delle sale cinematografiche (Di domenica 25 ottobre 2020) Durante gli ultimi giorni, in un po’ tutta l’Europa si è registrato un progressivo aumento del numero di casi di Covid-19. Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ha appena firmato il nuovo DPCM (qui il testo integrale) con le misure restrittive anti-Covid. Le nuove norme, confermate da Conte durante una conferenza, saranno in vigore da lunedì 26 ottobre fino al prossimo 24 novembre. Le indiscrezioni sono state confermate: con il nuovo DPCM anche i cinema saranno costretti a fare i conti con la chiusura momentanea. Jeremy Yap su Unsplash Nel testo del nuovo DPCM è stato riportato che “sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Durante gli ultimi giorni, in un po’ tutta l’Europa si è registrato un progressivo aumento del numero di casi di Covid-19. Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ha appena firmato il nuovo(qui il testo integrale) con le misure restrittive anti-Covid. Le nuove norme, confermate da Conte durante una conferenza, saranno in vigore da lunedì 26 ottobre fino al prossimo 24 novembre. Le indiscrezioni sono state confermate: con il nuovoanche i cinema saranno costretti a fare i conti con lamomentanea. Jeremy Yap su Unsplash Nel testo del nuovoè stato riportato che “sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico inteatrali,da concerto,...

