DPCM: Cinema e teatri chiusi fino al 24 novembre: è ufficiale (Di domenica 25 ottobre 2020) Nel nuovo DPCM è stata ufficializzata un'ulteriore chiusura per Cinema e teatri fino al 24 novembre: e intanto in rete parte l'appello #nonchiudeteiCinema. È stato firmato il nuovo DPCM per combattere la seconda ondata di Coronavirus, e le ultime misure prevedono anche la chiusura di Cinema e teatri aperti al pubblico, almeno fino al 24 novembre. È stato condiviso anche da La Repubblica, il testo del nuovo DPCM firmato dal Premier Conte, che con dispiacere di molti, e in particolare degli esercenti, ha stabilito una sorta di semi-lockdown per contrastare l'aumento di contagi dovuti al COVID-19.

