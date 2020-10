Dpcm: bar e ristoranti, chiusura alle 18. Braccio di ferro con le Regioni, il governo non cambia idea Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, oggi la firma: notevoli restrizioni per evitare il lockdown. Nella notte disordini a Roma, manifestazione senza problemi a Bari (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Decreto che si dava per fatto ieri sera slitta ad oggi. Si potrebbe specificare almeno ad oggi ma, in linea di massima, quella odierna sembra essere la giornata giista perché il governo vuole varare subito le nuove misure. Il rallentamento alla firma è arrivato dal confronto con le Regioni che chiedono la chiusura dei ristoranti alle 23 ma l’esecutivo vuole mantenere le 18. Altro argomento delicato fra gli altri, tutti comunque delicati: gli spostamenti fra Regioni. Il confronto con gli enti territoriali è andato avanti fino a notte. In arrivo restrizioni, fra l’altro, per bar, ristoranti come si è detto, ... Leggi su noinotizie (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilche si dava per fatto ieri sera slitta ad. Si potrebbe specificare almeno adma, in linea di massima, quella odierna sembra essere la giornata giista perché ilvuole varare subito le nuove misure. Il rntamento allaè arrivato dal confronto con leche chiedono ladei23 ma l’esecutivo vuole mantenere le 18. Altro argomento delicato fra gli altri, tutti comunque delicati: gli spostamenti fra. Il confronto con gli enti territoriali è andato avanti fino a. In arrivo, fra l’altro, per bar,come si è detto, ...

Agenzia_Ansa : Possibile chiusura delle piazze dalle 21. Stop a teatri, cinema: è quanto prevede la bozza in via di definizione d… - GiovanniToti : Il #Governo nel nuovo #Dpcm propone di chiudere bar e ristoranti alle 18, salvaguardando solo l’attività d’asporto.… - fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO #DPCM, la bozza del nuovo decreto in arrivo è una sorta di ' #lockdown mascherato' - anpellizzari : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Lockdown senza il coraggio di dirlo Nella bozza del nuovo dpcm in arrivo oggi, disposiz… - Mrteci85 : RT @Kotiomkin: Ristoranti, pasticcerie, pizzerie e bar chiusi alle 18.00, la domenica e i festivi. Non ho capito se stiamo combattendo il… -