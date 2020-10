Domenica indimenticabile a casa Insigne | la prima volta di Roberto | il gioiello di Lorenzo

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 ottobre 2020) Aspettavano da sempre unacosì.contro, festa grande a: mai si erano sfidati, è stato un pieno di grandi emozioni. Ladiin Serie A,al capitolo “gol segnati”, la sua emozione in campo e nelle dichiarazioni all’intervallo (“Dispiace aver fatto il primo in A proprio contro mio fratello”). Poiha deciso, con la classe che ha, di caricarsi il Napoli sulle spalle e di guidarlo alla rimonta. La ripresa è stato il suo palcoscenico: giocate sopraffine, un gol annullato, un altro bellissimo di sinistro che ha dato una spinta enorme per ribaltare, poco dopo il timbro di Petagna ...