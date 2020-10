Domenica In ospiti e anticipazioni 25 ottobre 2020 in attesa del premier Conte

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 25 ottobre 2020) Potrebbe succedere di tutto in questa apparentemente tranquilladi fine. Potrebbe anche succedere che ildecida di parlare agli italiani nel pomeriggio, o farci aspettare per tutto il giorno. E potrebbe quindi anche succedere che la puntata diIN di oggi 25venga interrotta dalla conferenza stampa del. Al momento c’è un grande punto interrogativo sull’orario che il presidente sceglierà! E allora torniamo alle nostrediIN, che ci rivelano appunto tutti glidella puntata che in qualche modo sarà surreale come quella di Ballando con le stelle di ieri. Già perchè oggi ci ...