Domenica In | la telefonata del Papa alla coppia omosessuale | “Ci ho creduto subito”

(Di domenica 25 ottobre 2020) La recente apertura diFrancesco alle unioni civili è oggetto dibattito nello studio diIn. Numerosi gli ospiti di Mara Venier che intervengono sull’argomento, dgiornalista Giovanna Botteri a Don Antonio Mazzi e Selvaggia Lucarelli. AIn talk sulle parole delRisuonano ancora forti e chiare le parole espresse dalall’interno del documentario Francesco del regista Evgeny Afineevsky, presentato pochi giorni faFesta del Cinema di Roma: “Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo ...

Importante testimonianza a Domenica In Mara Venier introduce l’argomento accogliendo ... La conduttrice spiega poi il bellissimo gesto che il Pontefice ha rivolto alla coppia, con la telefonata ad ...Domenica In ospiti 25 ottobre: Ezio Greggio sarà protagonista di una ampia intervista con Mara Venier. L’attore Marco Bocci, interverrà per presentare il suo ultimo romanzo. Francesco Gabbani sarà in ...