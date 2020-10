“Dobbiamo reagire subito per evitare numeri insostenibili. Ce la faremo”, il ministro diffonde… ‘speranza’ (Di domenica 25 ottobre 2020) A poche ore dall’ufficializzazione da parte del premier Conte, delle nuove misure restrittive in seno al nuovo – l’ennesimo – Dpcm, attraverso la sua pagina Facebook, anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha voluto dire la sua. “Sono giorni difficili. La curva del contagio cresce nel mondo. E in tutta Europa l’onda è molto alta. Dobbiamo reagire subito e con determinazione se vogliamo evitare numeri insostenibili. Per questo – spiega il ministro della Salute – abbiamo firmato un nuovo Dpcm con misure restrittive, volte a ridurre le occasioni di contagio. Ogni scelta comporta sacrifici e rinunce. Ne sono consapevole. Ma dobbiamo intervenire con fermezza se vogliamo contenere il virus ... Leggi su italiasera (Di domenica 25 ottobre 2020) A poche ore dall’ufficializzazione da parte del premier Conte, delle nuove misure restrittive in seno al nuovo – l’ennesimo – Dpcm, attraverso la sua pagina Facebook, anche ildella Salute, Roberto Speranza, ha voluto dire la sua. “Sono giorni difficili. La curva del contagio cresce nel mondo. E in tutta Europa l’onda è molto alta. Dobbiamoe con determinazione se vogliamo. Per questo – spiega ildella Salute – abbiamo firmato un nuovo Dpcm con misure restrittive, volte a ridurre le occasioni di contagio. Ogni scelta comporta sacrifici e rinunce. Ne sono consapevole. Ma dobbiamo intervenire con fermezza se vogliamo contenere il virus ...

suzilleri : Sempre questa cosa che dobbiamo rischiare di perdere per reagire, pressare, tirare in porta. Se non altro, col Barç… - BirbaeEmilia : @lazampa @fulviocerutti Non riesco a sentire queste notizie perchè dobbiamo guardare e non poter reagire per queste… - Kiara_Lu_na : @motamanet Il mio vuole essere un messaggio di positività in mezzo a tanta tristezza. I problemi ci sono, ma abbiam… - dileguossi : RT @EmeiMarkus: Vi ripropongo lo spaventoso servizio andato in onda su #QuartaRepubblica Dobbiamo reagire a tutto questo #COVID19 https:… - zazzino75 : Tutto il mondo deve reagire per evitare un’altra catastrofe sanitaria, umanitaria, commerciale . Solo rispettando… -

Ultime Notizie dalla rete : “Dobbiamo reagire Volley, la Lube travolge la Kioene in un'ora di gioco Padova Goal